BDDK bankalara 2 yönetmelik taslağı hazırladı

14 Ocak 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), bankaların değerleme hizmetleri ve özkaynakları ile ilgili iki yönetmelik taslağı hazırladı.



BDDK'nın "Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik Taslağı" ile "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı" internet sitesinde yayımlandı.