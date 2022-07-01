BDDK Başkanı Akben: Ticari kredide döviz şartı, 300 civarında şirketi kapsıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 'ticari kredide döviz şartı' düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ucuz kredinin döviz yerine yatırıma yönlenmesini amaçladıklarını belirten Akben, mevcut durum itibariyle düzenlemenin 300 civarında şirketi kapsadığını söyledi. Akben, "Kararımız KKM'ye yönelik değil, kredilerin yatırıma, istihdama yöneltilmesine ilişkin" dedi.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Akben'in mesajları şöyle:

Kredileri ekonomiye katkı sağlayacak alanlara yönlendirdik.

İhtiyacı olmayan şirketlerin de döviz için krediye yöneldiğini gördük.



Döviz borcu olan, döviz yükümlülüğü olan şirketlerde bir sorun yok, onların borç almasında sorun görmüyoruz.



Düzenlemenin sermaye kontrolü ile ilgisi yok.

Kararı neden BDDK aldı?



Bankacılık Kanunu bize bu yetkiyi veriyor. 32 sayılı kararda değişiklik yapılması için sermaye hareketlerini kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor, bizim aldığımız karar sermayenin transferi değiştirmiyor, böyle bir etkisi yok, şirketlerin bankalardan temin ettiği TL kredinin nereye gittiğini belirliyoruz, kanun bize bu yetkiyi vermiş.

Kararımız KKM'ye yönelik değil, kredilerin yatırıma, istihdama yöneltilmesine ilişkin.

Düzenleme kaç şirketi etkileyecek?

Üç şartı aynı anda sağlayan şirket sayısı muhtemelen 300 üzerinde, canlı bir veri. Rakamlarda değişiklik olması söz konusu.

Yeminli mali müşavirler rapor için sisteme dahil olabilir.

Şirketlerin 15 milyar doların üzerinde döviz pozisyon fazlası var.

Kararı iyileştirici adımlar gelebilir

Bankalara açıklamalarımız oldu, muğlak kalan, anlaşılması zor olan alanlarla ilgili önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar yapacağız, piyasayı daha rahatlatıcı hale getireceğiz.

Kararın iyileştirmesi gereken alanları olacaktır.

Bu tür kararlar alındığında mutlak suretle bu kararların bir takım etkilerinin olması zaten muhtemel, neden Cuma akşamı alındı, eleştirileri var, iki günlük bir süre verilerek, bu işlerin pekiştirilmesi, itirazların veya eksik kalan tarafların veya yönetilmesi gereken tarafların ne olduğu konusunda, bu kararların böyle alınması doğal.

Geçen haftalarda hem konut hem de kredi kartları ile ilgili açıklamalarımız oldu, canlı bir süreç yaşıyoruz, ekonomi canlı, kredi büyümesi çok yüksek.

Düzenlemenin üretim ve yatırımı sekteye uğratmasını beklemiyoruz.

Döviz kredi talebinde düşüş var



Yabancı para kredilerde son dönemde gerileme var, kurlarla ilgili olarak da bir gerileme var, ucuz bir TL olduğu müddetçe yabancı paraya talep çok fazla olmayacaktır, kısa vadede bunun oraya talep akışı yaratacağını düşünmüyoruz.

Tahsili gecikmiş alacak oranı %2,5 civarında, bankaların karşılık oranları da %80'lerin üzerinde, şu anda bankaların likidite ve aktif durumunda herhangi bir problemle karşılaşmış değiliz.

KKM

Merkez Bankası'nın kur korumalı ürünü tarafında bir hareketlilik, oraya bir akış olduğunu görüyoruz, büyük taban bu işten memnun.

Koordinasyon içinde alınan kararlar, finansal istikrar için iyi olduğu düşünülerek alınmış kararlar, eğer kararlar oradaki sorunlu alanın azaldığını, ortadan kalktığını gördüğünüz an bazı kararları almazsınız.