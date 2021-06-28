BDDK Başkanı Akben'den finans sektörüne uyarı

İSTANBUL, DÜNYA

Finansal Kurumlar Birliği 9'uncu Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 'Küresel çapta sorunlarla karşı karşıya olduğumuz dönemlerden geçiyoruz' derken; yeni döneme ilişkin en önemli iki başlık olarak sağlık ve ekonomiyi sıraladı. COVID-19 salgının, aşı uguyalamalarının hız kazanmasıyla yavaş yavaş etksini kaybetmesini beklediklerini aktaran Akben, "Bundan sonra öncelik ekonomilerin yeniden inşa edilmesidir" dedi.

"Finans sektörünün tüm oyuncularından yapıcı olmalarını bekliyoruz"

Ekonomik aktivitenin pandemi öncesine ulaştırılması hususunda finansal kurumlara önemli görevler düştüğünü hatırlatan Akben, "Tüketim yerine üretim, ihracat ve toplam yatırımları artıracak stratejik sektörlere yeterli finansman sağlanması öncelik olmalı" dedi.



Akben sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kredi mekanizmasının etkin çalışması, adil sürdürülebilir fiyatlamayla mümkün olur. Yüksek kar güdüsüyle hareket etmek, ileriki dönemlerde elde edilebilecek potansiyel gelirlerin kaybedilmesi anlamına gelir. Finans sektörümüzün tüm oyuncularından yapıcı olmalarını bekliyoruz. Makul olmalı ve aslında bir kamu hizmeti ifa ettiklerini unutmamalılar. Banka dışı finans sektörü de kendi standartlarını geliştirmelidir. Onlarında da bankalarla birlikte öncü rol oynamasını beklemekteyiz."