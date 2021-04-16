BDDK, finansal tüketicilerin korunmasına yönelik gözetim sistemi kuruyor

ANKARA (DÜNYA)- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), OECD ve Dünya Bankası’nın raporlarını da göz önünde bulundurarak, finansal tüketicilerin korunmasına yönelik Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli’ni (BAM) hayata geçiriyor.

Ekonomi Reform Paketine ilişkin Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan model ile bankacılık sistemine yönelik halen yapılmakta olan mevzuata uygunluk denetimine ilaveten proaktif bir bakış açısıyla banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi amaçlanıyor.

“Genç ve yaşlıların bireysel bankacılık kullanımı artıyor”

BBDK’dan yapılan açıklamada, son dönemlerde bankacılık sektöründe bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı olarak inovasyon, dijitalleşme ve yeni kanalların arttığı belirtildi.

Ayrıca, gençler ve yaşlılar gibi kırılgan müşteri profilinde bireysel bankacılık hizmetleri kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekilirken, bankacılık hizmetlerine erişim sağlayan nüfusun son on yıllık süre zarfında büyük ölçüde arttığı vurgulandı. Bireysel bankacılık uygulamalarının ekonomik ve sosyal yönden toplum üzerindeki etkilerinin büyüdüğüne de değinilen açıklamada, OECD ve Dünya Bankası raporlarında finansal okur yazarlığın artırılmasının finansal piyasaların uzun vadeli istikrarı için önemli olduğuna dikkat çekildiği kaydedildi.