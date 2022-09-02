BDDK, iki kuruluşun faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Doğa Faktoring AŞ ile Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı BDDK kararına göre, 30 Haziran'a kadar ödenmiş sermayesini 50 milyon TL'ye artıramayan Doğa Faktoring AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.

Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni ise şirketin kendi talebi doğrultusunda gerçekleştirildi.