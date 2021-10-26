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BDDK, İlke Varlık Yönetim'e faaliyet izni verdi

BDDK, İlke Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), İlke Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, İlke Varlık Yönetim AŞ'ye, Bankacılık Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi.

Kurum, söz konusu şirketin kuruluş izni talebini Nisan 2021'de onaylamıştı.

 