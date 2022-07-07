BDDK kararı ticariye 2.6 milyar dolarlık döviz bozdurdu

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak geçen hafta 2 milyar 266 milyon dolar geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun TL kredi kullanımı için döviz mevduatına sınır getirmesinin ardından ilk haftada tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak döviz mevduatının 2.6 milyar dolar gerilemesi ise dikkat çekti.

Geçen hafta Merkez Bankası verilerine göre gerçek kişiler döviz mevduatını artırmayı sürdürdü ama tüzel kişiler BDDK’nın da etkisiyle mevduat azalttı.

Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 330 milyon dolar arttı.

Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 1 milyar 390 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 105 milyon dolar geriledi.