BDDK neden swapta düzenleme yaptı?

18 Aralık 2019

Selçuk ALTUN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), birkaç gündür Türk Lirası'nda yaşanan zayıflık nedeniyle swap düzenlemesine gitti ve vadesine 7 gün ve daha az kalan swap işlemlerinde limiti yüzde 25’ten yüzde 10’a indirdi.

BDDK'nın bu adımıyla ilgili açıklamada bulunan uzmanlar, nihai hedefin TL'deki oynaklığı ortadan kaldırmak olduğu konusunda hemfikir. Ancak, bu adım "uzun vadede yabancı girişini kısıtlayıcı hamle" olarak da değerlendiriliyor.

Diğer taraftan, bu hamle ile Londra piyasasının etkisinin azaltılmasının hedeflendiğini aktaran uzmanlar, son günlerdeki döviz talebinin önemli kısmının yerli kurumsal kaynaklı olduğunu belirterek "araç+amaç" karışıklığı yaşandığı görüşünü de dile getiriyor.

"Uzun vadede yabancı girişini kısıtlar"

DÜNYA'ya değerlendirmede bulunan Marbaş Menkul Degerler FX ve VİOP Müdürü Soner Kuru, şunları söyledi;

"Kurda takip edilen yükselişe ilişkin olarak spot piyasadan TL kiralayıp dolara karşı satıp kurun yükselmesi ve bundan spekülatif kazanç elde etme imkanını kısıtlayan bir gelişme. Benzer önlemler daha önce de alınmıştı. Ancak, bu kararda yurtdışı yerleşiklerin TL uzun pozisyon alabilmelerine de hafif bir kısıtlama gelmiş, yani işlem hacminin Türkiye içine kaydırılması ve özellikle Londra piyasasının etkisinin azaltılması amaçlanmış. Bu tip önlemler kısa vadede amaca hizmet etse de, uzun vadede yabancı girişini kısıtlayıcı hamleler olarak değerlendiriyoruz."

"Algı açısından olumsuz"

Mart ayında da bir swap hamlesi olduğunu hatırlatan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise, "Swap piyasasına müdahale olduğu için algı açısından olumsuz olabilir" değerlendirmesinde bulundur. Erkan, "Malum günlerde artan bir kur oynaklığı var. Bu oynaklık volatilitenin tarihi dip yapıp kura da sıkışma getirmesinden sonra son günlerde arttı ve kur artış eğilimine ağırlık verdi. Şimdi swap piyasasına müdahale ediliyor. Bu adım; TL satmayı, TL kısa pozisyon almayı zorlaştıryor, sınırlandırıyor. TL satım yönünde limit özkaynağın %10’unu geçmeyecek şekilde ayarlanmış. TL alım yönünde ise %25 korunmuş. Temel amaç kur oynaklığını azaltmak" diye konuştu.

"Amaç + araç karıştı gibi"

Garanti Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Koordinatörü Tufan Cömert de sosyal medya hesabından BDDK'nın swap düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cömert'in paylaşımları şu şekilde; "BDDK düzenlemesi ile ilgili aydınlatılması gereken bir kaç nokta var. İlk okuduğumda mart ayındaki gibi spekülatif döviz alımını engelleme çabası olarak yorumladım, ancak metni dikkatle okuyup üstatların yorumlarını görünce kafam karıştı. Öncekinden farklı olarak bu kez TL tutan ve vadede bunu bir Türk bankasına satan yabancılara da kısıtlama gelmiş oluyor. Nihai amaç bu işlemleri Türkiye'ye kaydırmak, ama böyle olunca zaten uygulamalardan kafası karışmış yabancı daha da şaşırıyor maalesef. Öte yandan swap işlemleri için söylediklerim forward ve opsiyonları düşününce o kadar da anlamlı gelmiyor. Kaldı ki bugünkü döviz talebinin önemli kısmı yerli kurumsal kaynaklı. Böyle olunca amaç+araç karıştı gibi sanki. Yarın ayrıntılı bir açıklama gelir diye umuyorum."

Bankaların swap işlemlerine sınır getirildi