BDDK, swap limitini yüzde 1'e çekti

12 Nisan 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yurt dışı yerleşiklerin Türk bankalarından TL almasıyla sonuçlanan swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerde, işlemin tutarının işlemi yapan Türk bankasının en son hesaplanan özkaynağının yüzde 1’i ile sınırladı.

BDDK 2018’den başlayarak bu aracı kullanmaya başlamış ve kademeli olarak sınır özkaynağın yüzde 50’si ile başlamış ve en son 9 şubat’ta yüzde 10’a kadar indirilmişti. Bu sınırlama, TL’nin hızlı değer kaybettiği dönemlerde genel olarak yurtdışı bankaların swap ile TL alıp bunun açığa satılması ve dövizin Türkiye piyasalarında çık kısa vadeli işlemlerde kullanılmasının önüne geçilmesi için getiriliyor.

BDDK’dan yapılan açıklamada, oranın indirilmesi yanında, uzun vadeli işlemlerde tanınan esneklikler de kaldırılarak sınır yüzde 1 olarak tek seviyede belirlendi. Ayrıca, vadeli bir işlem gerçekleştiği için anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsun bozulmak istenmesi veya uzatma yönünde değişiklik istenmesi halinde BDDK’dan izin alınması zorunluluğu getirildi.

İleri valörlü işlemler için de vadeye göre değişiklik yapıldı

Benzer şekilde yapılan türev işlemlerinde, ileri valörlü (işlemin gerçekleşmesinin belirlenen bir tarihte gerçekleşmesi) sınır vadeye göre farklılaştırıldı. Buna göre işlemler hiçbir takvim gününde, son hesaplanan özkaynakların vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1’i, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 2’yi, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 10’u geçemeyecek. Vade bozulması ya da uzatılması için BDDK’dan izin alınması zorunluluğu bu işlemler için de geçerli kılındı.