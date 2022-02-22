BDDK taşıt kredilerinde limit ve kredi oranlarını artırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredisi limitleri ve kullanılabilecek kredi oranlarında artış yaptı. Türkiye'de araç pazarı son kur krizinin ardından yükselen fiyatlar ve sıkılaşan finansman koşullarıyla yavaşlarken, otomotiv sektörü kredi tutarlarının ve vade süresinin uzatılmasını istiyordu.

BDDK'nın dünkü açıklamasına göre, nihai fatura değeri 400,000 TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay, değeri 400,000-800,000 TL arasında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay olarak belirlenmesi kararı alındı.

Karara göre, nihai fatura değeri 800,000-1.2 milyon TL'nin arasında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay, değeri 1.2-2 milyon TL’nin arasında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlenmesine karar verildi.

Düzenlemede krdi tutarının taşıt değerine oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre kredi tutarının taşıt değerine oranı, nihai fatura değeri 400,000 TL ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak. Nihai fatura değeri 400,000-800,000 TL aralığındaki taşıtlar için de yüzde 50'yi aşamayacak. 2 milyon TL’nin üzerinde olan taşıtlar için ise oran yüzde 0 olarak belirlendi.