BDDK’dan 13 bankaya 50’şer bin TL ceza

Bankalara kredilerin ihtiyaç sahibi tüzel kişilere ve bireysel müşterilere aktarımı konusunda talimat yazısı ileten BDDK, yakın zamanda bankalara uyarıda bulunmuştu.

Bazı bireysel ve tüzel kişiliklerin kredi alındıktan sonra ihtiyaç dışında kripto para başta olmak üzere farklı ürünlere yöneldiği tartışmaları yaşanmıştı.

Bloomberg HT’nin haberine göre; BDDK'nın yetkili organları bu konuda çalışarak bir rapor oluşturdu ve bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na sundu.

Kurul, bazı bankaların bu konuda çeşitli kontrol mekanizmalarını kurduklarını, ancak bazı iç denetim mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığına kanaat getirdi.

BDDK, gerekli önlemleri zamanında alamayan bankalara yönelik olarak 148/b maddesi gereği 50 bin TL ile 500 bin TL arasında olan cezanın alt sınırdan uygulanmasına karar verdi.

Cezanın gerekçesi kredilerin Döviz ya da kripto varlıklara yönelik olarak kullanımı değil, bankaların buradaki iç kontrol mekanizmasını zamanında oluşturamamasından kaynaklandı.