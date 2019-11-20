BDDK'dan 2 bankaya destek ve danışmanlık hizmeti izni

20 Kasım 2019

BDDK'nın Turkish Bank AŞ ve Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'nin destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, yurt içi ve dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara talep ettikleri müşterilerle ilgili, kullandırılacak kredilere yönelik dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması, mevzuat ve uyum, müşteri tanıma, risk profili, kara paranın aklanmasının önlenmesi hususlarında destek ve danışmanlık hizmeti sunması için Turkish Bank AŞ'ye izin verildiği bildirildi.

Standard Chartered'a destek ve danışmanlık hizmeti izni çıktı

Standard Chartered ile ilgili kararda ise şu ifadelere yer verildi:

"Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'ye, Standard Chartered Bank grubuna dahil yabancı banka ve finansal kuruluşlara, Türkiye'de yerleşik kuruluşlar ve bunların yurt dışında yerleşik bağlı ortaklıkları ve/veya iştiraklerine kullandırılacak kredilere yönelik dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına ilişkin kredi operasyon işlemlerinin sunulması, müşteri ilişkileri ve iletişimi ile ekonomik değerlendirme, uyum, müşterinin tanınması ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile iç kontrol ve denetim, mevzuata uyum ve risk yönetimi hususlarında destek ve danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verilmesine karar verilmiştir."