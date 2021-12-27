BDDK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu

BDDK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesinde yer alan, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmüne aykırı davrandığı belirlenen 21 gerçek kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BDDK'nın suç duyurusu üzerine, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında soruşturma başlatmıştı.

Suç duyurusunda bulunulanların listesi şöyle:

1. Rüşdü Saraçoğlu (@RusduSaracoglu)

2. @yaseminilber

3. Mustafa Sönmez (@mustfsnmz)

4. Okan AYBAR (@okanaybar)

5. Evren BOLGÜN (@ebolgun)

6. Ali YILDIZ (@alyildi61671650)

7. Alican ULUDAĞ (@alicanuludag)

8. Mehmet Şerif ALTUN (@acizkull95)

9. Ahmet ALTAY (@AhfatAltay)

10. Mehmet ASLAN (@Aslnmhmt)

11. Canan (@canane3347)

12. Dark Element (Yine yeni hesap) (@Grilim5)

13. Tuğba (@tugbaonbsi)

14. Nural (@suigenerisfemin)

15. economy for dummies (@DummiesEconomy)

16. AĞA (@AGARIKLAB)

17. Şeref OĞUZ (@serefoguz)

18. İzzet ÖZGENÇ (@izzetoezgenc)

19. GİZLİ ARŞİV (ydk) (@GizliArsivYDK06)

20. Aslan Amca (@aslanamca2021)

21. Erk Acarer (@eacarer)