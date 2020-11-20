BDDK'dan aktif rasyosu hamlesi gelecek mi?

Piyasalar, Merkez Bankası'nın olumlu karşılanan son hamlesinin ardından, ekonomi yönetiminin alacağı diğer aksiyonları merak ediyor.

Bunlardan biri de özel bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik etmek için 1 Mayıs'ta uyglamaya alınan “aktif rasyosu” (AR) düzenlemesi. 18 Nisan’da açıklanan AR düzenlemesinde, 30 Nisan, 29 Mayıs, 10 Ağustos ve 28 Eylül tarihlerinde değişikliklere gidilmişti. Bu kez de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Merkez Bankası’nın politika faizini artırmasının ardından bankaların mevduat faizlerinin daha rahat artırmasını sağlamak için aktif rasyosunda değişikliğe hazırlandığı haberi piyasalara yansıdı. Konuya yakın üç kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre değişiklik yakın zamanda yayınlanabilir. Değişiklik ile bankaların TL mevduat faizlerini daha rahat artırabilmesi amaçlanıyor. TCMB verilerine göre 13 Kasım itibariyle bankaların üç ay vadeli TL mevduatlara uyguladığı ortalama mevduat faizi yüzde 13,19 seviyesinde.

Ekonomistler, tamamen kaldırılması gerektiği görüşünde

Öte yandan bazı ekonomistler yeni revizyonlar yerine, aktif rasyosunun tamamen kaldırılması gerektiği görüşünde. Bankacıların sürekli dikkat çektiği aktif rasyosunda ne kadar gevşeme yapılırsa yapılsın yeterli bulunmuyor. Aktif rasyosu formülü bankaları hem kredi genişlemesine hem de Merkez Bankası ile swap kanalına teşvik ediyor. Analistlere göre aktif rasyosunun tamamen devreden çıkarılması bankaların kredi arzını artırma zorunluluğunu ortadan kaldırdığı gibi 2021’e ertelenen tahsili gecikmiş alacak problemi konusunda da bir nebze nefes almalarına da hizmet edecek.