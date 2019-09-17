BDDK'dan bankalara 46 milyar TL’lik uyarı

17 Eylül 2019

Mehmet KAYA

BDDK, bankalara yönelik güncel mali bünye değerlendirme çalışmaları sonucunda, bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken ve ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerinde kullandırılmış 46 milyar TL büyüklüğünde kredi tespit etti. BDDK ilgili bankalara bildirimde bulunarak, 2019 yılı sonuna kadar bu krediler için gerekli sınıflama değişikliği yapmaları ve beklenen zarar karşılıklarının ayrılmasını istedi.

Bildirime yönelik BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada, bankaların mevcut durumunun sağlıklı olduğu yönünde vurgu da yapıldı.

BDDK: Bankaların sermaye yeterlilik rasyosu 17,7’ye geriledi, takibe dönüşüm oranı arttı

BDDK’dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, BASEL 3 kriterlerinde sermaye yeterliliğinin yüzde 8 olmasına karşılık, Türkiye’nin ihtiyatlı yaklaşım gereği yüzde 12 seviyesini uyguladığı, mevcut durumda dahi Türk bankalarının sermaye yeterlilik rasyosunun bunun üzerinde olduğunu hatırlattı.

Bu hatırlatmayı yapan BDDK, 2019 Temmuz banka finansal tabloları üzerinde etki analizleri sonucunda sektörün yüzde 18,2 olan sermaye yeterlilik rasyosunun 50 baz puan kadar düşerek yüzde 17,7 gerilediği, takibe dönüşüm oranının ise yüzde 4,6’dan yüzde 6,3 seviyesine çıktığı tespitini yaptığını duyurdu.

Mali bünye değerlendirme çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ve bankalara kredi sınıflamalarının değiştirilmesi, mali bünyenin güçlendirilmesi gibi bildirimlerin yapıldığı bilgisi verilen BDDK açıklamasında, Türk bankacılık sektörünün durumuna yönelik şu bilgiye yer verildi:

“Bu kapsamda, son bir yıl içerisinde kamu sermayeli bankalar başta olmak üzere bankacılık sektörünün kardan gelen katkı hariç nakdi, ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarında toplam 49milyar Türk Lirası tutarında artış yaşanmıştır.

Sonuç olarak, yapılan çalışmalar bir bütün olarak sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu ve mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduğunu göstermektedir."