BDDK'dan 'bilgi sırrı' taslağı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasların belirlenmesini amaçlayan "Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı yayımladı.

BDDK'nın internet sitesinden yer alan taslak yönetmelik ile temel olarak sır saklama yükümlülüğün, bu yükümlülüğün istisnalarının ve müşteri sırrı kavramının netleştirilmesinin amaçlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kanunun 73'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hallerde yapılacak paylaşımlar da dâhil olmak üzere, sır niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin genel ilkeler ile usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır."