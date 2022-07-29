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BDDK’dan Denizbank’a Denizbank AG için onay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Denizbank'ın Denizbank AG'ye çağrı merkezi hizmeti ile debit kart ve kredi kartlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermesini onayladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Denizbank'ın Denizbank AG'ye danışmanlık hizmeti vermesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, BDDK, Denizbank tarafından Denizbank AG'ye çağrı merkezi hizmeti ile debit kart ve kredi kartlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti verilmesine karar verdi.