BDDK'dan döviz alımına yeni kural
BDDK, 100 bin doların üzerinde döviz alımına bir gün bekleme kuralı getirdi. Kurala göre döviz almak isteyenler TL karşılığını bir gün önce yatıracak, döviz ilgilinin hesabına ertesi gün geçecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz alım ve satım işlemlerine yeni kural getirdi.
Bankalara iletilen yeni kural çerçevesinde, 100 bin dolar üzeri döviz alımı gerçekleştirmek isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin TL karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz ilgilinin hesabına ertesi gün geçecek.
Döviz satımında ise bekleme süresi olmayacak. Satılan dövizin TL karşılığı aynı gün hesaba aktarılacak.
21 Mayıs'ta başlayacak uygulama ile BDDK, dövizdeki spekülatif hareketlerin önüne geçmeyi ve piyasa istikrarını korumayı amaçlıyor.