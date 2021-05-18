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BDDK'dan, Emlak Katılım Bankası'na danışmanlık izni

BDDK, Emlak Katılım Bankası'na faizsiz sermaye piyasası ürünleri danışmanlığı faaliyeti izni verildiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Başkası AŞ'ye faizsiz sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi konusunda danışmanlık faaliyeti izni verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararı uyarınca, banka, yurt içi ve dışı yerleşik üçüncü taraflara faizsiz sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi kapsamında danışmanlık hizmeti verebilecek. 