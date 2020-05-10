BDDK'dan manipülasyon açıklaması
Manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini söyleyen BDDK Başkanı Akben, "Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kalkar, ama soruşturma sürecek" dedi.
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Akben, üç bankanın yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağının kaldırılabileceğini ama soruşturmanın süreceğini belirtti.
"Finansal istikrarın zarar görmemesi için AB normlarında tedbir aldık. Yönetmeliğinin muhatabı manipülatif bankacılık işlemleridir. Amacımız haber ve analize dayalı yorumları engellemek değildir." ifadelerini kullanan Akben, "Salgın şartları düzeldiğinde uygulamalar eski haline dönecek. Bankaların asli fonksiyonlarını yerine getirmeye dönük yaklaşımımız devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.