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BDDK'dan Nurol Varlık Yönetimi'ne onay

BDDK, Nurol Varlık Yönetim unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verdi

BDDK'dan Nurol Varlık Yönetimi'ne onay
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Nurol Yatırım Bankası tarafından 30 milyon TL ödenmiş sermayeli Nurol Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verdi.

Açıklamada, Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine  İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde Nurol Yatırım Bankası A.Ş.’nin kurulacak varlık yönetim şirketinde %100 oranında pay sahibi olmasına da izin verildiği belirtildi.

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