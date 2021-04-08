BDDK’dan ‘ödemelere kamusal güvence yok’ uyarısı

Hüseyin GÖKÇE

Faizsiz, konut ve taşıt edindirme işleri yapan tasarruf finansmanı şirketlerinin, BDDK denetimi altında faaliyet göstermesini öngören yasal düzenleme kapsamında, mevcut şirketlere uyum başvurusu için verilen süre doldu.

Halen faaliyet gösteren 35 şirketin tamamı yeni yasaya uyum için başvuruda bulundu. Ancak yasa ile bu alanda faaliyet gösterebilmek için 100 milyon liralık sermaye şartı getirildiği için, mevcut şirketlerden 12 tanesi 2’şerli veya 3’erli gruplar halinde başvuru yaptı.

BDDK yapılan başvuruları değerlendirecek ve uygun gördüğü şirketlerin faaliyetine izin verecek. Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet gösteren şirketlerden sadece 1 tanesinin sermayesi 100 milyon liranın üzerinde bulunuyor.

Halen faaliyette olup da başvuruda bulunmayan şirketler ile BDDK’ın onayını alamayan şirketler, artık tasarruf finansmanı alanında faaliyet gösteremeyecekler.

BDDK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada , 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda (Kanun) 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada bu alanda çalışan şirketlere 12 Mart ile 7 Nisan arasında yasaya uyum için süre verildiği kaydedilen açıklamada, başvuru yapmayanlar hakkında izinsiz faaliyette bulunma suçundan işlem tesis edileceği kaydedildi.

Kurum’a intibak(uyum) amacıyla başvuran şirketlerin değerlendirme süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edebileceklerinin belirtildiği açıklamada,

“İntibak talebi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun bulunanlar sektörde faaliyetlerine devam edecek olup, intibak talebi reddedilen şirketler ise ret kararından itibaren faaliyetlerine devam edemeyecektir. Dolayısıyla, 08.04.2021 tarihi itibarıyla, ekteki listede intibak başvurusunda bulunduğu ifade edilen şirketler haricinde; tasarruf finansman faaliyetinde bulunanlar veya alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda tasarruf finansman şirketi gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıran söz ve deyimleri kullananlar hakkında “İzinsiz faaliyette bulunmak” suçundan adli mercilere başvuruda bulunulacaktır” ifadeleri yer aldı.

“Ödemelere kamusal güvence yok”

Vatandaşlara da uyarıda bulunulan açıklamada, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, başvuruda bulunmayan şirketlere itibar edilmemesi ve bunların BDDK veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesi istendi.

Açıklamanın son bölümünde, tasarruf finansman şirketlerine yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altına alınmadığı uyarısında da bulunuldu.