BDDK'dan pandemi desteklerine ilişkin düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), pandemi döneminde alınan bazı uygulamaların devam etmesi yönünde karar alırken, son tarihi 30 Eylül olarak açıklanan bazı düzenlemelerin de uzatılacağını bildirdi.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce 30 Eylül'de son bulacağı açıklanan kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak uygulanmasına 30 Eylül itibarıyla son verilmesine ancak 1 Ekim tarihi itibarıyla gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen krediler için söz konusu uygulamaya bankalarca aynı şekilde devam edilmesine karar verildi.

Buna benzer şekilde faktoring ve finansal kiralama tarafında da 90 gün gecikme süresinin, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına 30 Eylül tarihi itibarıyla son verildi.

Ancak 1 Ekim tarihi itibarıyla gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen (finansal kiralama şirketleri için 240 günü geçmeyen) krediler için söz konusu uygulamaya şirketlerce aynı şekilde devam edilmesi kararlaştırıldı.

Kredilerin İkinci Grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, Birinci Grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye rağmen Birinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan uygulamaya 30 Eylül sonu itibarıyla son verilecek.

Ancak 1 Ekim tarihi itibarıyla gecikme süresi 31 günden fazla olup 90 günü geçmeyen krediler için söz konusu uygulamaya bankalarca aynı şekilde devam edilecek.

Kart muafiyeti sona eriyor

BDDK'nın açıklamasında, bazı muafiyetlerin de daha önce öngörüldüğü gibi 30 Eylül itibarıyla son bulacağını belirtti.

Buna göre bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine ilişkin uygulamaya son verilecek.

Asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına ilişkin uygulamaya da 30 Eylül itibarıyla son verilecek.