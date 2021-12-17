BDDK'dan 'sermaye' çalışması

TL'de yaşanan değer kaybı bankaların özellikle sermaye yeterlilik rasyosunu olumsuz etkiliyor. Bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik rasyosu hesabı TL cinsinden yapılıyor. Ancak sektörün oldukça yüksek miktarda döviz kredisi dikkate alındığında, TL'nin değeri düştükçe döviz kredilerinin TL cinsi karşılığı yükseliyor. Bu yüzden sermaye yeterlilik rasyolarında (SYR) döviz kredilerinin, TL karşılığındaki ani yükseliş SYR'yi düşürücü etki yaratıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TL'deki değer kaybının banka sermaye yeterlilik rasyolarında (SYR) yarattığı tahribatı azaltacak önlemler üzerinde çalışıyor.

Konuya yakın üç bankacılık kaynağı, BDDK'nın, sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamalarında kurun negatif etkisini azaltacak yöntemlerin değerlendirilebileceğini belirtirken, kamu bankalarına yapılması planlanan sermaye enjeksiyonunun da SYR'leri rahatlatacağını söylediler.

Bazı bankalar sorun yaşayabilir

Kaynaklar ayrıca BDDK'nın üzerinde çalıştığı planının nihai olarak neye evrileceğinin henüz netleşmediğini söylediler.

Bankacılık kaynakları TL'deki değer kaybının SYR'yi düşürücü etkisini telafi etmenin bir yolunun döviz bazlı sermaye olduğuna dikkat çekerek, sermaye niteliğine sahip cın sıkıntı yaşayabileceğini kaydettiler.

Bankacılık kaynakları, döviz bazlı sermayesi olan bankaların TL'deki değer kaybının etkilerinden kısmen korunduğuna dikkat çekerek, sermaye niteliğine sahip döviz cinsi borcu olmayan bankaların sıkıntı yaşayabileceğini kaydettiler.

BDDK verilerine göre bankaların 10 Aralık itibarıyla 158.5 milyar dolar karşılığı döviz cinsi kredisi bulunuyor.

SYR'de sınıra yaklaşılıyor

Bir bankacılık kaynağı TL'deki keskin değer kaybı nedeniyle bazı kamu bankalarında SYR'nin yüzde 12 olarak belirlenen alt sınıra yaklaşabileceğini ifade ederek, "BDDK şu anda bunun üzerinde çalışıyor. Yani kurun SYR'ye negatif etkisini azaltacak önlemler üzerinde çalışıyor" dedi.

Bankacılık sektörünün, TL'deki değer kaybının büyük bölümünün henüz finansal tablolara yansımadığı ekim ayı verilerine göre, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 17 seviyesindeyken, bu oran kamu mevduat bankalarında yüzde 15, yabancı ve yerli özel mevduat bankalarında yüzde 18 seviyesindeydi.

Uluslararası düzenlemelerde SYR için alt sınır yüzde 8 olarak belirlenirken, BDDK Türkiye'deki bankalarına yüzde 12 alt limit uyguluyor.