BDDK’dan talebe 'ince ayar'

ANKARA (DÜNYA) – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredi kartıyla yapılan kuyumculuk dahil bazı tüketim harcamalarında uygulanabilecek taksit sürelerini yeniden belirledi. Kararda, düğünlerin yoğun olduğu yaz aylarında talebi artan, kuyum, mobilya, TV gibi ürünlerin yer alması dikkat çekti. Ayrıca, kredi kullanılarak yapılacak taşıt alımlarında taksit süresi ile aracın bedelinin ne kadarının kredilendirileceğine ilişkin oranlarda düzenleme yaptı.

Kuyum, mobilya, TV

Buna göre, basılı ve külçe altın hariç, kuyum harcamalarında en fazla 3 ay süreyle taksit yapılabilecek. Daha önce 6 ay süreyle taksit yapılabiliyordu. Televizyon alımlarında ise taksit süresi 4 ay olarak sabit tutulmakla birlikte, sınırlama kararına konu tutar, 3 bin 500 TL’den 5 bin TL’ye çıkartıldı. Tüketiciye satış fiyatı 5 bin TL ve üzeri olan televizyonlarda 4 ay süreyle taksit yapılabilecek.

Finansal kiralama ve banka kredisiyle alınan taşıtlara yönelik düzenleme

BDDK, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilerin banka kredisi ve finansal kiralamayla aldığı binek taşıt araçlarının taksit sürelerinde düzenleme yaptı. Düzenleme şöyle:

Taksit sürelerine ilişkin düzenleme:

-Satış aşamasındaki son fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt alımlarında kredi süresi 60 aydan 48 aya düşürüldü.

-Son fatura değeri 120 bin TL üzerinde (300 bin TL’ye kadar) olanlarda kredi süresi 48 aydan 36 aya düşürüldü.

-Son fatura değeri 300 bin TL üzerinde olup, 750 bin TL’yi aşmayan taşıt alımlarında kredi süresi 36 aydan 24 aya,

-Son fatura değeri 750 bin TL’den fazla olup, 1 milyon 500 bin TL’yi aşmayanlarda 24 aydan 12 aya indirildi.

Kredi ve Finansal kiralama ile alımlarda:

-Son fatura değeri 120 bin TL ve altında olanlarda değişiklik yapılmadı.

Toplam bedelin ne kadarının kredilendirilebileceğine ilişkin oran düzenlemeleri ise şöyle:

-Son fatura değeri 120 bin TL üzerinde olup, 300 bin TL’yi aşmayan taşıtların satış bedellerinin yüzde 50’ye kadar olan kısmı kredilendirilebilecek.

-Son fatura değeri 300 bin üzeri – 750 bin TL’ye kadar olanlarda yüzde 30’a kadar olan kısmı kredilendirilebilecek.

-Son fatura değeri 750 bin TL üzeri-1,5 milyon TL arasında olanlarda yüzde 20’ye kadar olan kısım kredilendirilebilecek.

-1 milyon 500 bin TL üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak uygulanacak. Bu düzenleme ile 1,5 milyon TL üzeri taşıt alımlarının kredilendirilmesi önlenmiş oldu.

Kredi kartı taksit-nakit çekim ve ihtiyaç kredisi risk ağırlıkları da değiştirildi

Bu arada, BDDK kredi kartı harcamalarında karşılığa konu risk ağırlığını da değiştirdi. Buna göre; 1-6 ay arasındaki taksit ya da nakit çekimlerde yüzde 75 olan risk ağırlığı yüzde 100’e, 6 ay üzerinde olanlar yüzde 150’ye yükseltildi.

İhtiyaç kredilerinde ise 1-12 ay vadeli kredilerde yüzde 75’ten yüzde 100’e, 1 yıl ve üzeri vadede ise yüzde 75’ten yüzde 150’ye yükseltildi.