BDDK'dan TL kredi kullanımına yönelik yeni paylaşım

BDDK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı bankaların bağımsız denetime tabi olup olmadığına bakılmaksızın tüm ticari müşterilerden bağımsız denetim raporu istediğine ilişkin bazı şikayetlerin alındığı bildirildi.

Bankalarca, yalnızca dünkü açıklamada belirtilen 3 şartı aynı anda taşıyan kredi müşterilerinden, bağımsız denetim onaylı bilgi ve belgeler ile bağımsız denetimden geçmiş güncel finansal tabloların alınması gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Söz konusu açıklamamızda yer verilmeyen müşteriler için ekonomik faaliyetin olağan akışında devam ettirilmesi ve gerekmediği halde müşterilerden kredi tahsisi için ilave bilgi/belge talep edilmemesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, bağımsız denetim raporu olmayan kredi müşterilerine bile 1 ay sonra bağımsız denetimden geçmiş bilgi, belge ve finansal tabloları getirmesi şartıyla sadece beyanları alınarak kredi kullandırılabileceği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, anılan karar kapsamında kredi sınırlama şartlarına girdiği halde, yabancı para (YP) kredi kullanamaması şartıyla, kredi başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki YP net pozisyon açığını belgelendiren müşterilere söz konusu pozisyon açığıyla sınırlı olarak kullandırılabilecek kredilerin vadesinin de yalnızca 3 ayla sınırlı olduğuna dair yanlış anlaşılmalar olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, söz konusu kredilerin, 3 aylık dönemdeki pozisyon açığı tutarıyla sınırlı olmak kaydıyla, 3 aydan daha uzun vadeli kullandırılabilmesinin mümkün olduğunun belirtilmesinde de fayda görülmüştür."

- BDDK'nin TL nakdi ticari kredilerin kullandırılmasına ilişkin kararı

BDDK'nin cuma günü aldığı karara göre, "bağımsız denetime tabi", "yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon liranın üzerinde olan" ve "yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşan" şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

Herhangi bir şirketin karar kapsamına girmesi için, söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekecek. Gerçek kişiler ile gerçek kişi şirket ortakları da karar kapsamına alınmayacak.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, AA muhabirine, alınan karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla alınmış bir makroihtiyati tedbirdir." ifadelerini kullandı.