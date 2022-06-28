BDDK'nın kredi hamlesiyle gerileyen döviz kurlarında son durum

Şirketleri nakit döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan BDDK kararının ardından dolar karşısında kaydettiği sert kazanımların bir kısmını geri veren TL, 16,60'un üzerine çıkarak düne göre yukarı yönlü başladı.

Geçen hafta 17,5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, BDDK kararının ardından dün 16,03'e kadar geriledikten sonra 16,4980'den kapanmıştı. Piyasaların açılmasıyla yükseliş daha belirginleşirken dolar/TL 16,60'ı aştı. Kur en yüksek seviye olarak 16,62'yi gördü.

Dün 17,01'i gördükten sonra 17,5265'ten kapanan Euro/TL ise bugün 17,60'ın üzerinde.

BDDK ne karar almıştı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen hafta belirli tutardan fazla nakit dövizi olan şirketlerin yeni TL krediye erişimini engelleyen bir karar aldı.

BDDK karara gerekçe olarak şirketlerin TL kredi ile döviz alımı yapmalarını gerekçe göstermiş olsa da uzmanlar kararın ülkedeki döviz talebinin büyük bölümünü yaratan şirketlerden gelen döviz talebini sınırlamayı, KKM gibi TL araçlara olan talebi artırmak için alındığını ifade etmişlerdi.