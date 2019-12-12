"BDDK'nın sorunlu kredileri azaltma planı bankaların kredi notları için pozitif olur"

12 Aralık 2019

Moody's bugün yayınladığı "Kredi Görünüm" raporunda yer alan değerlendirmesinde, BDDK'nın Türk bankalarından sorunlu kredilerini satarak veya kredi defterlerini sorunlu kredi oranını 2020 sonuna kadar yüzde 2-3 seviyesine indirecek kadar büyütmek izin yol haritası geliştirmesini talep edeceği haberine atıfta bulundu.



Moody's, "Eğer bu gerçekleşir ise BDDK'nın planı Türk bankalarının kredi notları için pozitif olur, çünkü sorunlu kredi stoğunun azalması bankaların zararlar için ayırdıkları karşılıkların düşmesi ve kredi verme kapasitelerinin yükselmesi karlılığı iyileştirir" değerlendirmesini yaptı.



Ancak Moody's, bankaların sorunlu kredi oranlarını kredileri agresif şekilde artırarak düşürme yoluna gitmeleri halinde, bunun hali hazırdaki zayıf faaliyet ortamı içinde bankaların bilançolarına alışlmamış risk ekmeyebileceği uyarısında da bulundu.