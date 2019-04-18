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Bej Kitap raporu yayımlandı

Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Mart 2019 sayısını yayımlandı. Raporda ABD'deki ekonomik aktivitenin hafif ila orta hızda büyüdüğü vurgulandı.

Bej Kitap raporu yayımlandı
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ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Mart 2019 sayısını yayımladı.

Raporda, ABD'de ekonomik aktivitenin hafif ila orta hızda büyüdüğü rapor edildi.

Fed, işgücü piyasasının sıkı kaldığını, ücret artışının ılımlı, imalat sanayii raporlarının ise olumlu olduğunu belirtti.

Rapor içerisinde firmaların fiyat geçişlerine reaksiyonlarının karışık olduğu vurgusu yer aldı.

Dunya.com

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