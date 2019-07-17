Bej Kitap raporu yayımlandı

17 Temmuz 2019

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Haziran 2019 sayısını yayımladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre raporda, ekonomik faaliyetlerin, daha önceki raporlama dönemlerine göre küçük değişikliklerle Mayıs ayının ortasından Temmuz ayının başlarına kadar ılımlı hızda artmaya devam ettiği, ekonomideki genel görünümün beklenen ılımlı büyümeyle birlikte olumlu olduğu belirtildi.

Çoğu bölgede, perakende satışlar bir miktar artmasına rağmen, araç satışlarının yatay seyrettiği, konut inşaatı faaliyeti yatay seyrederken ev satışlarının bir miktar yükseldiği belirtildi.

İstihdamın, önceki raporlama dönemine göre biraz yavaşlarken, ılımlı bir hızla büyüdüğü, enflasyonun önceki raporlama döneminden bir miktar daha düşük olduğu belirtilirken, bölgelerde genellikle girdi ücretlerinde, yüksek tarifelerden ve artan işçilik maliyetlerinden kaynaklanan bazı artışların görüldüğü ifade edildi.