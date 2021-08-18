Beklenen olmadı, Yeni Zelanda faizi değiştirmedi

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), faiz oranında bir değişiklik yapmadı.

RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,25 olarak devam edecek. Piyasalarda beklenti faizde 25 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Banka yaptığı açıklamada, "Bizim net yönümüz politika teşviklerini azaltmak. Yönümüzü değiştirmek için talepte ciddi değişiklikler görmeye ihtiyacımlız var" ifadelerini kullandı.