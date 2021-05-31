Beklentileri aşan büyüme sonrası piyasalar hareketlendi

Yurt içinde veri bakımından yoğun haftanın ilk rakamları 2021 yılı ilk çeyrek GSYH sonuçları oldu. Türkiye ekonomisi 2020'nin son çeyreğine göre yüzde 9 küçülmüş olsa da yıllık bazda yüzde 7 büyüdü. Yüzde 6,5 seviyelerindeki beklentileri aşan büyüme verisinin ardından güne sakin başlayan döviz kurları yönünü aşağıya çevirdi. Gün ortasına doğru dolar/TL ve euro/TL'de düşüş yüzde 1'i buldu.

Sabah saatlerinde 8,57'lerdeki dolar/TL kısa süreliğine 8,47'ye çekilirken euro/TL ise 10,47'den 10 kuruşluk düşüşle 10,34 kadar geriledi. Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde 8,6136 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Borsa İstanbul ise güne alıcılı başlarken BİST 100 Endeksi yeniden 1.500 puan bandının üzerine çıktı. BİST-100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,25 civarı yükselişle 1.510 puan seviyesinde dengelendi.

Gram altın fiyatları ise küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL kurundaki düşüşe paralel olarak 520 liraya geriledi. Spot altının onsu 1.904-1.905 dolar ile cuma günkü kapanış fiyatlarına yakın işlem görüyor.