Beklentileri aşan büyüme sonrası piyasalar hareketlendi
Yüzde 7 ile beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisinin ardından dolar ve euro kurları yüzde 1'i bulan değer kayıpları yaşarken güçlenirken BİST 100 ise yüzde 0,3 civarı artıda seyrediyor.
Yurt içinde veri bakımından yoğun haftanın ilk rakamları 2021 yılı ilk çeyrek GSYH sonuçları oldu. Türkiye ekonomisi 2020'nin son çeyreğine göre yüzde 9 küçülmüş olsa da yıllık bazda yüzde 7 büyüdü. Yüzde 6,5 seviyelerindeki beklentileri aşan büyüme verisinin ardından güne sakin başlayan döviz kurları yönünü aşağıya çevirdi. Gün ortasına doğru dolar/TL ve euro/TL'de düşüş yüzde 1'i buldu.
Sabah saatlerinde 8,57'lerdeki dolar/TL kısa süreliğine 8,47'ye çekilirken euro/TL ise 10,47'den 10 kuruşluk düşüşle 10,34 kadar geriledi. Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde 8,6136 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
Borsa İstanbul ise güne alıcılı başlarken BİST 100 Endeksi yeniden 1.500 puan bandının üzerine çıktı. BİST-100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,25 civarı yükselişle 1.510 puan seviyesinde dengelendi.
Gram altın fiyatları ise küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL kurundaki düşüşe paralel olarak 520 liraya geriledi. Spot altının onsu 1.904-1.905 dolar ile cuma günkü kapanış fiyatlarına yakın işlem görüyor.