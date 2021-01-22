Bera Holding iştiraki Konya Kağıt halka arz edilecek

Bera Holding iştiraki Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz için Halk Yatırım ile sözleşme imzaladı.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "İştirakimiz Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak; Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş. ve Bera Holding A.Ş ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Sözleşmesi" 22.01.2021 tarihinde imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.