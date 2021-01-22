  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Bera Holding iştiraki Konya Kağıt halka arz edilecek
Takip Et

Bera Holding iştiraki Konya Kağıt halka arz edilecek

Bera Holding, iştiraki Konya Kağıt'ın halka arz için Halk Yatırım ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bera Holding iştiraki Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz için Halk Yatırım ile sözleşme imzaladı.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "İştirakimiz Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak; Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş. ve Bera Holding A.Ş ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Sözleşmesi" 22.01.2021 tarihinde imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.