Berkshire Hathaway’den hisse geri alım kararı

Yaklaşık 1 trilyon doların üzerinde piyasa değerine sahip olan Berkshire Hathaway gibi büyük ve olgun şirketler, yüksek nakit rezervleri nedeniyle zaman zaman bu yöntemi tercih edebiliyor. Şirketler böylece kasalarında biriken fazla nakdi yatırımcılara dolaylı biçimde geri döndürmüş oluyor.

Temettü ödemelerini geride bıraktı

Hisse geri alımları son yıllarda şirketler arasında giderek daha yaygın bir uygulama haline geldi. Yatırım araştırma şirketi Morningstar’ın tahminlerine göre S&P 500 şirketleri 2025 yılında yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde hisse geri alımı yaptı.

Bu rakam, 2024 yılında kırılan 942 milyar dolarlık önceki rekorun da üzerine çıktı. Ayrıca son beş yıldır şirketlerin geri alımlar için harcadığı para, temettü ödemelerini geride bırakmış durumda.

Şirketler geri alımları genellikle yatırımcıya değer yaratmanın bir yolu olarak sunuyor. Bu yöntem sayesinde piyasadaki hisse sayısı azalıyor ve şirketin kazancı daha az sayıda hisseye bölündüğü için hisse başına kazanç artabiliyor.