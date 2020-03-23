Beş bankadan mesai saati değişikliği
Akbank, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası, şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.
Akbank, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şubelerindeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.
Bankaların şubelerindeki gişelerden saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.
Türkiye Bankalar Birliği, bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı almıştı.