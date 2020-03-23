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Beş bankadan mesai saati değişikliği

Akbank, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası, şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.

Beş bankadan mesai saati değişikliği
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Akbank, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şubelerindeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.

Bankaların şubelerindeki gişelerden saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.

Türkiye Bankalar Birliği, bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı almıştı.

Bankaların gişe saati değişiyorBankaların gişe saati değişiyor

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