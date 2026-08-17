Beşiktaş borç yükü için TERA ile masada: Halka arz ve blok satış gündemde

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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., TERA Yatırım Holding ile mayıs ayında başlayan forma sponsorluğu iş birliğinin kapsamını genişletmek için yeni görüşmelere başladı. Taraflar, futbol ve basketbol sponsorluklarının yanı sıra finansman, yatırım bankacılığı ve sermaye piyasaları alanlarında da birlikte hareket edebilecekleri modelleri değerlendiriyor.

KAP açıklamasına göre seçenekler arasında Beşiktaş JK ve bağlı ortaklıklarının uygun koşullar oluşması halinde gerçekleştirilebilecek olası halka arzları, Beşiktaş SuperApp üzerinden bankacılık hizmetleri ve TERA Holding, bağlı ortaklıkları ile fonları üzerinden yapılabilecek olası blok satışlarla kaynak yaratılması bulunuyor.

Bilançoda mali baskı sürüyor

Yeni finansman arayışı, Beşiktaş’ın bilançosundaki mali baskının devam ettiği bir dönemde geliyor. 31 Mayıs 2026 itibarıyla Beşiktaş Futbol Yatırımları’nın toplam yükümlülükleri 23 milyar TL’ye ulaşırken, toplam özkaynakları 3,63 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Yaklaşık 2,48 milyar TL’lik finansal borcun yanında şirketin kısa vadeli yükümlülükleri, dönen varlıklarını 5,36 milyar TL aşıyor.

Şirket 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini 1,33 milyar TL net zararla tamamlarken esas faaliyet zararı 7,72 milyar TL olarak gerçekleşti. Bağımsız denetim raporunda da mevcut koşulların şirketin faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli belirsizliklere işaret ettiği belirtildi.

Beşiktaş ve TERA arasındaki görüşmelerin temel hedeflerinden biri bu mali baskının azaltılması olacak. Taraflar, yeni kaynak yaratılması, mevcut borçluluğun düşürülmesi ve uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla farklı finansman modellerini değerlendirmeyi sürdürüyor. Ancak KAP açıklamasında bu seçeneklerden herhangi biri için kesinleşmiş bir işlem ya da halka arz kararı bulunmuyor.