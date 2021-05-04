Beşiktaş borsada da zirvede

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri nisanda yatırımcısına yüzde 1,08 kazandırarak borsada rakiplerini geride bıraktı.

Spor endeksi, nisanda yüzde 6,7 değer kaybederken, ligin zirvesinde bulunan Beşiktaş'ın hisseleri borsada da rakiplerini geride bıraktı.

Mart ayında hisseleri yüzde 109,3 kazandırarak tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergileyen Beşiktaş böylece Borsa İstanbul'da bu dönemde en fazla kazandıran spor şirketi olmuştu. Beşiktaş, nisan ayında da yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi olarak gerçekleşti.

Böylece 2 ay üst üste yatırımcısına kazandıran spor şirketi olan Beşiktaş yeşil sahalardaki başarılı performansını borsada da sürdürdü.

Yarışta geri kalan borsada kaybettirdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın gerisinde kalan Fenerbahçe Futbol AŞ, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri azalış kaydetti.

Bu dönemde yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 5,7, Trabzonspor yüzde 10,9 Galatasaray yüzde 14,6 kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşına göre performanslarına bakıldığında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 108,4 ile yine Beşiktaş oldu.

Bu dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 3,3, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 22,2, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 23 değer kaybetti.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, nisan ayını 2 milyar 830 milyon 828 bin TL piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 2 milyar 20 milyon 800 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş, 1 milyar 701 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 940 milyon TL piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.