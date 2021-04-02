Beşiktaş hisseleri yüzde 109 kazandırdı

Dört büyük kulüp ile bankalar arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalanması sonrasında Beşiktaş ve Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri mart ayında değer kazanırken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri değer kaybetti.

Spor endeksi, mart ayında yüzde 10,9 yükseliş kaydederken, Beşiktaş hisseleri yüzde 109,3 kazandırarak tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergiledi. Süper Lig'de zirvede bulunan Beşiktaş hisseleri, bundan önce Temmuz 2005'te yüzde 420,6 değer kazanmıştı. Beşiktaş böylece Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Fenerbahçe kazandırdı, Galatasaray kaybettirdi

Bu dönemde, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 3,3 arttı. Galatasaray'ın hisseleri yüzde 13,6, Trabzonspor'un hisseleri ise yüzde 14,9, değer kaybetti.

Fenerbahçe hisseleri teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması sonrasında yükselişe geçti. Analistler, Trabzonspor'un zirveden uzakta olduğunu, Galatasaray'ın da aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın gerisinde kaldığını belirtti.

Yılbaşına göre en fazla kazandıran Beşiktaş

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşına göre performanslarına bakıldığında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 106,2 ile Beşiktaş oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri de bu dönemde yüzde 2,6 değer kazandı.

Yılbaşına göre, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 8,9, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 13,5 değer kaybetti.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, mart ayını 3 milyar 3 milyon 53 bin 200 TL piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 1 milyar 999 milyon 200 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş, 1 milyar 992 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 54 milyon 999 bin 999 TL piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.