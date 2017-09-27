Beşiktaş'ın başarısı hisselere yansıdı
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle başladı.
Beşiktaş futbol takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla G grubunda puanını 6'ya çıkaran ve grupta liderliğini devam ettiren Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle 4,65 TL'den başladı.
Ancak, BİST 100 endeksinde görülen satış baskısı sonrasında BJK hisseleri de yönünü aşağı çevirdi. BİST 100, günün ilk yarısını 1164 puan (yüzde 1,12) düşüşle geride bırakırken, BJKAS hisselerinde kayıp sınırlı kaldı ve yüzde 0,22 düşüşle 4,57'den araya girildi.
Kaynak: AA