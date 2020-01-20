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Beşiktaş’tan büyük zarar

Futbol kulüplerinin Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerinin 2. çeyrek finansal raporları açıklandı.

Beşiktaş’tan büyük zarar
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Ceyhun KUBURLU

Futbol kulüplerinin Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerinin 2. çeyrek finansal raporları açıklandı.

Beşiktaş 151 milyon lira zarar ederken, Fenerbahçe ve Galatasaray kâr açıkladı.

Uzmanlar Beşiktaş’ın finansal raporunun kötü sinyaller verdiğine dikkat çekerken, sezon başı ödenen bonservis rakamlarına dikkat çekildi.

Fenerbahçe 26 milyon lira kâr ederken, Galatasaray 75 milyon lira kâr etti.

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