Best Brands Grup Enerji halka arzına 809 binden fazla başvuru

Yenilenebilir enerji alanında 2018 yılından bu yana elektrik üretimi faaliyetlerini sürdüren Best Brands Grup Enerji, 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği halka arz sürecini tamamladı. Halka arza 809 bin 419 yatırımcı başvururken, toplam talep tutarı 1,6 milyar TL’nin üzerine çıktı.

Global Menkul Değerler liderliğinde pay başına 14,70 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü 802 milyon 305 bin TL olarak gerçekleşti. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 29 oldu.

1 milyar 622 milyon TL'lik pay dağıtımı

Borsa İstanbul verilerine göre, filtre edilmemiş sonuçlar esas alındığında 809 bin 419 emirle satışa sunulan payların 2,1 katına denk gelen 112 milyon 255 bin 713 adet pay için 1 milyar 650 milyon 158 bin 981 TL tutarında talep oluştu. Mükerrer taleplerin ayıklanmasının ardından 796 bin 578 emir karşılığında 110 milyon 368 bin 609 adet payın satışı yapıldı. Böylece toplam 1 milyar 622 milyon 418 bin 552 TL tutarında pay dağıtımı gerçekleşti.

Sürecin tamamlanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Sürkit Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sürkit, "Halka arzımıza gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Yatırımcılarımızdan gördüğümüz bu güçlü talep, şirketimizin sürdürülebilir büyüme vizyonuna ve uzun vadeli hedeflerine duyulan güveni açık şekilde ortaya koyuyor. Halka arzdan elde edilen gelirle yeni tesis yatırımlarımızı hayata geçirirken, özkaynak yapımızı güçlendirmeyi, şeffaflık, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda kurumsal kimliğimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz" dedi.