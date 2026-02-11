Best Brands hisseleri ilk günde tavan yaptı

5-6 Şubat tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilen Best Brands Grup Enerji, işlem görmeye başladığı ilk günde tavan fiyata yükseldi.

Toplam 54 milyon 578 bin 570 pay, pay başına 14,70 TL fiyatla halka arz edilirken, hisseler 16,17 TL seviyesinden işlem görüyor. Açılış seansında tavan fiyatta yaklaşık 21,12 milyon lotluk alım talebi oluştu. Günün ilk bölümünde 13 bin 193 lotluk işlem gerçekleşti.

Toplam talep 1,6 milyar TL'yi aştı

Halka arz edilen payların yüzde 99,81'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 0,19'u ise yurt dışı bireysel yatırımcılara dağıtıldı. Sürece 809 bin 419 yatırımcı katılırken, toplam talep 1,6 milyar TL'yi aştı.

Global Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü 802 milyon 305 bin TL olurken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 29 olarak kaydedildi.