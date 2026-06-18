Beta halka arz sürecinde talep toplama tarihleri revize edildi

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Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., halka arzına öncülük eden TSKB Yatırım, şirketin hisselerinin halka arzının ertelendiğini duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu onayı alarak halka arz sürecine başlayan Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., operasyonel düzeyde önemli bir sözleşme değişikliğine gitti.

TSKB Yatırım'ın açıklamasında şirket yönetiminin, yurt dışı satışları yürüten ana distribütör ile olan anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiği belirtildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında halka arz izahnamesinde şeffaflık ilkeleri gereği bir güncelleme yapma zorunluluğu doğduğu ve izahname güncellemesi ile birlikte Beta yatırımcıları için önceden belirlenen talep toplama tarihleri de mecburi olarak ertelendiği dile getirildi.

TSKB Yatırım'ın izahname sürecinde halka arzın değerini de etkileyebilecek bilgi ve belgeleri eksik sunduğu ve ek belgelerin hazırlanması için süre verdiği konuşuluyordu.

Şirketin paylarının ilk halka arzına ilişkin hazırlanan izahname başlangıçta 10.06.2026 tarihinde Kurul tarafından onaylanmıştı. Ancak yatırımcıları bilgilendirme aşamasında olan şirket, yurt dışı satış operasyonlarını gerçekleştiren BETA Elektrotechnik GmbH ile olan distribütörlük sözleşmesini sonlandırdı. İlgili tek taraflı fesih işlemi yine 10.06.2026 tarihli resmi fesih yazısı ile yürürlüğe girdi. Kritik sözleşme iptali, halka arz sürecinde tasarruf sahiplerine sunulan izahnamedeki uluslararası satış ağı bilgilerinin tamamen değişmesine neden oldu.

Beta için yeni SPK başvuru süreci

Distribütörlük sözleşmesinin iptal edilmesi üzerine şirket yetkilileri yasal yükümlülükler doğrultusunda hızla harekete geçti. İzahnamede yer alan anılan husus kapsamındaki bilgilerin güncellenmesi amacıyla 15.06.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yeniden başvuruda bulunuldu. İlgili başvuruda, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan talep toplama tarihlerinin de güncellenmesi talep edildi. Kurul yetkilileri, yatırımcıların doğru bilgiye erişimini sağlamak amacıyla yapılan bu revizyon başvurusunu değerlendirmeye aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, şirketin yaptığı ek başvuruyu 17.06.2026 tarihli kararı ile inceledi. Kurul, sözleşme feshinden kaynaklanan bilgi değişikliğini mevzuata uygun bularak başvuruyu olumlu karşıladı. Onay kararının ardından, değişen ihracat kanalı bilgilerini içeren güncellenmiş izahnamenin 6. kısmı kamuoyunun ve yatırımcıların erişimine açıldı. Böylece şirketin halka arz sürecindeki resmi belgeleri eksiksiz bir şekilde yeni duruma entegre edildi.

Talep toplama için yeni takvim belirlendi

Güncellenen izahnamenin tasarruf sahipleri tarafından detaylı ve sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için yasal bildirim süreleri dikkate alındı. Şirket paylarının halka arzına ilişkin değişiklikleri içeren izahnamenin yatırımcılar tarafından yeterli değerlendirme yapabilmesine olanak tanınmasını teminen, mevzuata uygun bir takvim oluşturuldu. Tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan talep toplama tarihleri, işbu ilan tarihini takip eden 2 iş gününden önce olmamak üzere yeniden belirlendi. Yatırımcıların stratejilerini gözden geçirme süreci için gereken güvenli zaman aralığı böylece sağlanmış oldu.

Revizyonun uzun vadeli trendlere etkisi

Yapılan son resmi bildirime göre güncellenen talep toplama işlemleri, 23.06.2026 ile 25.06.2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arz süreci, belirtilen tarihler arasında toplam 3 iş günü boyunca kesintisiz olarak devam edecek.

Borsada işlem görmeye hazırlanan Beta payları, yenilenen yurt dışı stratejisiyle bu süre zarfında yatırımcılardan nihai taleplerini toplayacak. Bu revizyonun ardından, şirketin yurt dışı operasyonlarındaki stratejik değişikliğin uzun vadeli enerji sektörü trendlerine ve halka arz büyüklüğüne nasıl yansıyacağı piyasa profesyonelleri tarafından yakından izleniyor.