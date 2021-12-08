BETAM: Enflasyon ve faizin büyümeyi aşağı çekme riski yadsınamaz

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), üçüncü çeyrek boyunca kurun görece yatay seyrettiğini kurdaki asıl artışın Ekim’de gerçekleştiği düşünüldüğünde net dış ticaretin büyümeye katkısının son çeyrekte daha da güçlü olacağını bildirdi.

BETAM, tarafından hazırlanan raporda, "Ne var ki, artan enflasyon ve piyasa faizleri ile bozulan beklentilerin de gelecek dönem büyümesini aşağı çekme riski yadsınamaz." denildi.

BETAM'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde büyümenin yüzde 6,7 olduğunu hatırlarsak bu çeyrekte, ikinci çeyrekteki gibi bir baz etkisinin olmadığını görebiliriz. Zira ekonomi 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 10’a yakın daralmış buna karşılık bu yılın ikinci çeyreğinde baz etkisiyle yüzde 21 büyümüştü. Bu çeyrekte büyümeye en büyük katkı dış ticaretten geldi. Yüzde 25,6 oranında artan ihracat 6,6 yüzde puan katkı yaparken, yüzde 8,3 azalan ithalattan gelen 2,7 yüzde puanlık katkıyla büyümeye net dış ticaret toplamda 9,3 yüzde puanlık katkı yapmış oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış serilere baktığımızda ise GSYH’nin bir önceki çeyreğe kıyasla özel tüketimin katkısıyla yüzde 2,7 büyüdüğünü görüyoruz. Üçüncü çeyrek boyunca kurun görece yatay seyrettiğini kurdaki asıl artışın Ekim’de gerçekleştiği düşünüldüğünde net dış ticaretin büyümeye katkısının son çeyrekte daha da güçlü olacağını söyleyebiliriz. Ne var ki, artan enflasyon ve piyasa faizleri ile bozulan beklentilerin de gelecek dönem büyümesini aşağı çekme riski yadsınamaz."