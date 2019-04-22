Beyaz Saray: Petrol muafiyeti uzatılmayacak

22 Nisan 2019

Bu sabah Amerikan basınında yer alan ve "İran'dan petrol ithalatına verilen muafiyetlerin uzatılmayacağı" yönündeki haberler Beyaz Saray tarafından doğrulandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, İran'dan petrol ithalatına verilen muafiyeti 2 Mayıs sonrasına uzatmama kararı aldı" denildi.

Trump, Kasım 2018'de 180 gün için Türkiye, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan, İtalya ve Yunanistan'a muafiyet tanımıştı. Süresi 2 Mayıs'ta sona erecek ithalat izninin bazı ülkeler için uzatılması bekleniyordu.

Açıklamada ayrıca, "ABD, Suudi Arabistan ve BAE global petrol piyasalarına yeterli arz sağlama taahhütlerine bağlılar. Muafiyetlerin sona erdirilmesi, İran petrol ihracatını sıfıra indirmeyi amaçlıyor. İran petrolü piyasadan çekildiğinde global talebin karşılanması için zamanında adım atılması yönünde BAE ve Suudi Arabistan ile anlaştık" ifadeleri yer aldı.

Sabah haberlere ilk tepkide 74.3 dolara yükselerek 6 ayın zirvesini gören Brent petrolün varil fiyatı saat 15:50 sıralarında 73.8 dolardan işlem gördü.

ABD'nin muafiyet tanıdığı 8 ülkeden biri olan Türkiye, muafiyetin başladığı Kasım 2018'den Ocak sonuna kadar İran'dan toplam 485 bin 214 ton ham petrol ithal etti. Şubat verisi ise henüz yayımlanmadı.