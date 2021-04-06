BGC: Kurumlar vergisinin artması, kârlılığı yüzde 6 düşürebilir

BGC İstanbul, nisan ayı strateji raporunda yaptığı değerlendirmede, Türk hisse senetlerinde yabancı ile yurt içi bireysel yatırımcılar arasında mücadelenin kısa vadede devam etmesini beklediklerini bildirdi. Kurum, piyasaya değeri büyük hisse senetlerinde yabancı yatırımcılardan kaynaklı satış baskısının, küçük piyasa değerli hisse senetlerinde ise bireysel yatırımcıların alımlarının devam ettiğine işaret etti.

Beğendiği hisseler

BGC İstanbul, beğendikleri hisse senetleri olarak Akbank, Arçelik, BİM, Kardemir, Petkim, Şişecam, Türk Telekom ve Yataş'ı işaret etti. BGC'nin Arçelik için hedef fiyatı 42,4 TL, Akbank için 7,4 TL, BİM için 90,3 TL, Kardemir D için 9,2 TL, Petkim için 7,0 TL, Şişe Cam için 10,5 TL, Türk Telekom için 9,5 TL ve Yataş için 18,9 TL oldu.

Kurumlar vergisinin artması, kârlılığı yüzde 6 düşürebilir

Bu yıl Türk şirketlerinin kârlarının ortalama yüzde 44 (bankaların yüzde 7 ve finans dışı şirketlerin yüzde 77) artmasını beklediklerini belirten BGC İstanbul, makro belirsizliğin analist tahminleri üzerinde baskı yarattığı ortamda risklerin aşağı yönlü olduğunu vurguladı. Hükümetin 2021'de kurumlar vergisini yüzde 25'e çıkması teklifinin şirket kârlarını yüzde 6'ya varan oranda etkileyebileceğine işaret etti.

BIST için hedefi 1700 puana çekti

Türk hisse senetlerinin 2021 kar tahminlerine göre yüzde 6,8 FK oranı ile işlem gördüğünü hesapladıklarını belirten BGC İstanbul, bunun 5 yıl ortalamasına göre yüzde 8 iskonto anlamına geldiğini ve gelişmekte olan piyasa medyanına göre yüzde 51 iskontolu değer olduğunu da vurguladı.

Ancak BGC İstanbul, 10 yıl vadeli Türk tahvil getirilerindeki keskin artış, makro sorunlar ve potansiyel yeni vergiler nedeniyle azalan kâr beklentilerine işaret ederek, BIST 100 için hedefini yüzde 9 azaltarak 1700 puana indirdi. Bunun cari seviyelere göre yüzde 19 civarında getiri sunduğu belirtildi.

Piyasa için riskler

BGC İstanbul, risk faktörleri olarak ise beklentilerden yüksek enflasyonu, ABD ve AB ile gerilimin tırmanmasını, global emtia fiyatlarında keskin artış, pandemi endişelerini ve bir erken seçim olasılığını gösterdi. BGC İstanbul, ekonomik aktivitenin artan turizm gelirlerinin ve gevşeyen pandemi tedbirlerinin etkisi ile 2021'in ikinci yarısında hızlanmasını beklediklerini, ancak ekonomi ekibinde sıklıkla yaşanan değişimin makroekonomik politikalar konusunda belirsizlik yarattığını ve yatırımcı güvenine zarar verdiğini bildirdi.

Yılsonu dolar tahmini 9 lira

TCMB 1 hafta vadeli repo faizi için 2011 yıl sonu tahminini yüzde 14,50, 2022 sonu tahminin yüzde 11,50 olarak ortaya koyan BGC, yıl sonu ABD Doları/Türk Lirası kurunu 2021 için 9,00 ve 2022 sonu için 9,70 olarak tahmin etti. Kur için 2021 ve 2021 yılı ortalamalarına yönelik tahminlerini ise 8,34 ve 9,35 olarak ortaya koydu.

Enflasyon beklentisi yüzde 12,5

Türk ekonomisinin 2021 ve 2022 yıllarında yüzde 4 büyüyeceğini tahmin eden BGC, enflasyon tahminini 2021 için yüzde 12,5 ve 2022 için yüzde 9,3 olarak belirledi.