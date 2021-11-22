Biden, Fed başkanlığı için Powell'ı aday gösterecek

ABD Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunda oturan Jerome Powell, dört yıl daha Fed'e başkanlık etmesi için Başkan Joe Biden tarafından aday gösterildi.

Geçmiş iş yaşamında özel sermaye şirketlerine avukatlık yapmış bir Cumhuriyetçi olan 68 yaşındaki Powell, Trump döneminde Fed başkanlığına gelmiş, ancak Trump’la bazı konularda ihtilaf yaşamıştı.

Öte yandan adaylığı Senato’da onaylanması gereken Powell’in hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat siyasetçiler tarafından desteklendiği biliniyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD ekonomisinin COVID-19 krizinden ayağa kalkması için Başkan Powell ve Fed’in ekonomik ajandasının başarılı olduğuna vurgu yapıldı. Brainard’ın da bu dönemdeki Fed politikalarında önemli bir katkısı olduğuna da dikkat çekildi.

COVID-19 pandemisi nedeniyle 1970'lerden bu yana en kapsamlı para politikası teşviklerinin duyurulduğu bir dönemde bankanın politikalarının başında bulunan Powell'ın yardımcı koltuğuna ise piyasalar tarafından Powell’dan daha güvercin olarak algılanan Lael Brainard aday gösterildi. Geçtiğimiz günlerde Biden'ın Brainard ile bir görüşme yapması ABD basınında Brainard'ın da başkanlık koltuğuna aday gösterilebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

'Güvercin' yardımcı geldi

2014’ten bu yana bankanın yönetim kurulunda yer alan ve Biden’ın aday göstermesiyle Fed başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi beklenen Lael Brainard’ın daha destekleyici bir para politikasından yana olduğu biliniyor. Brainard iklim değişikliği ve banka regülasyonu konularındaki öne çıkan söylemleriyle de biliniyor. Her ne kadar Powell da pandeminin başından bu yana izlediği destekleyici para politikasıyla dikkat çekse de Brainard için “daha güvencin bir başkan yardımcısı olacağı” yorumları yapılıyor.

Geleneksel olarak ABD başkanları, merkez bankasını siyasetin dışında tutmak ve para politikasının devamlılığını sağlamak amacıyla, yönetim ve parti farklılıklarına rağmen görevdeki Fed başkanını değiştirmemeyi ve yeniden atamayı seçiyorlar. Biden da Powell’ı yeniden adray göstererek bu doğrultuda hareket etmiş ve geleneği devam ettirmiş oldu.

Piyasaların ilk tepkisi

Dolar endeksi Biden'ın 2. kez Fed başkanlığına aday gösterilmesi ve Avrupa'nın farklı ekonomilerinde COVID-19 kısıtlamalarının geri gelmesinin etkisiyle Temmuz 2020'den bu yana en yüksek düzey olan 96,46 seviyesine kadar yükseldi.

ABD 2 yıllık Hazine tahvilinde getiri 6,3 baz puan artışla Mart 2020'den bu yana en yüksek düzey olan yüzde 0,568'i gördü.

BMO Capital Markets ABD Faiz Stratejisti Ian Lyngen bu hareketin piyasaların şimdi daha agresif bir tapering beklediğini gösterdiğini söylüyor.

Tüm dünyada borçlanma maliyetleri için gösterge niteliği taşıyan 10 yıllık ABD Hazine tahvilinde de getiri tekrar yüzde 1,6 seviyesini gördü.

Haftanın ilk işlem gününde 10,95-11,28 aralığında dalgalı seyir izleyen dolar/TL, 11,20'nin üzerinde dengelendi.