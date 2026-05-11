Big Medya net karını artırdı

Big Medya Teknoloji A.Ş. yılın ilk çeyreğine ait mali tablolarını yayınladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayınlanan mali tablolara göre şirket yılın ilk üç aylık döneminde net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre artırdı.

Şirket, 1 Ocak 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasını kapsayan ara hesap döneminde 174 milyon 328 bin 179 TL net dönem kârı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 39 milyon 27 bin 462 TL kâr açıklayan şirket, kârlılık oranını artırdı. Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören şirketin bu sonuçları, operasyonel verimlilik artışını yansıttı.

Big Medya satış gelirlerini 418 milyon TL seviyesine çıkardı

BİG MEDYA, 2026 yılının ilk çeyreğinde hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yükselterek 418 milyon 77 bin 853 TL seviyesine ulaştırdı. 2025 yılının ilk üç ayında 127 milyon 8 bin 595 TL olan hasılat rakamı, cari dönemde belirgin bir artış gösterdi.

Satışların maliyeti 121 milyon 657 bin 37 TL olarak gerçekleşirken, şirketin brüt kârı 296 milyon 420 bin 816 TL oldu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 37 milyon 189 bin 444 TL esas faaliyet zararı açıklayan şirket, bu yılın aynı döneminde 218 milyon 106 bin 983 TL esas faaliyet kârı kaydetti.