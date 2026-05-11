Bilanço dönemi son günde hızlanacak
Yurtiçinde yılın ilk çeyreğine ilişkin bilanço dönemi bugün itibarıyla sona eriyor.
Berkay YILMAZ
20 Nisan’da başlayan 1. çeyrek finansal sonuç açıklama süreci, konsolide bilançolar için son tarih olan 11 Mayıs itibarıyla tamamlanacak.
BIST 100’de 46 şirket henüz bilanço açıklamadı
Bu süreçte BIST 100 endeksi kapsamında yer alan şirketlerden 54’ü finansal sonuçlarını KAP’ta paylaşırken, 46 şirketin bilançosu henüz açıklanmadı. Takvimde finansallarını son güne bırakan şirketler arasında BİM, Turkcell, Astor Enerji, Pegasus, Ülker ve Doğuş Otomotiv öne çıkıyor. Açıklanan sonuçlara bakıldığında, BIST 100 içerisinde bilançosunu paylaşan 54 şirketin 44’ü net kâr elde ederken, 10 şirket net zarar açıkladı. Finansallarını açıklayan şirketler arasında Tüpraş, Coca-Cola İçecek ve Pasifik GYO, net kârını yıllık bazda en fazla artıran şirketler olarak dikkat çekti. Sektörel görünümde ise özel bankalar arasında Yapı Kredi’nin finansalları öne çıkarken, iletişim tarafında Türk Telekom’un beklentilerin üzerinde güçlü sonuçlar açıkladığını düşünüyoruz. Gıda sektöründe Coca-Cola İçecek, perakende tarafında ise Migros, beklentileri aşan sonuçlarıyla ön plana çıktı.
Enerji fiyatlarının etkisi ikinci çeyrekte daha belirginleşebilir
Mart ayı başında Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerle birlikte enerji fiyatlarında görülen yükselişin finansallara etkisini bu çeyrekte sınırlı ölçüde gördük. Ancak asıl etkinin ikinci çeyrek finansallarında daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz. Bu nedenle enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler önümüzdeki dönemde yakından takip edeceğimiz başlıklar arasında yer alıyor.
Piyasalarda bilanço fiyatlaması yerine daha çok haber akışı belirleyici oldu
Genel olarak geride bıraktığımız bilanço döneminde açıklanan finansal sonuçların Borsa İstanbul’daki fiyatlamalara doğrudan ve güçlü şekilde yansımadığını, haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin daha belirleyici olduğunu düşünüyoruz. Son günlerde anlaşma umutlarının artmasıyla petrol fiyatlarında görülen düşüş eğilimi küresel risk iştahını destekledi. Yurtiçinde BIST 100 endeksi ilk kez 15 bin puanın üzerinde haftalık kapanış yaparak TL bazlı rekor seviyeye ulaşırken, küresel borsalarda da benzer şekilde anlaşma beklentileriyle rekor kapanışlar izledik.