Bilanço dönemi son günde hızlanacak

Berkay YILMAZ

20 Nisan’da başlayan 1. çeyrek finan­sal sonuç açıklama süreci, konsolide bilançolar için son tarih olan 11 Mayıs iti­barıyla tamamlanacak.

BIST 100’de 46 şirket henüz bilanço açıklamadı

Bu süreçte BIST 100 endeksi kapsamında yer alan şirketlerden 54’ü finansal sonuçlarını KAP’ta paylaşırken, 46 şirketin bilanço­su henüz açıklanmadı. Takvim­de finansallarını son güne bıra­kan şirketler arasında BİM, Turk­cell, Astor Enerji, Pegasus, Ülker ve Doğuş Otomotiv öne çıkıyor. Açıklanan sonuçlara bakıldığın­da, BIST 100 içerisinde bilanço­sunu paylaşan 54 şirketin 44’ü net kâr elde ederken, 10 şirket net za­rar açıkladı. Finansallarını açıkla­yan şirketler arasında Tüpraş, Co­ca-Cola İçecek ve Pasifik GYO, net kârını yıllık bazda en fazla artıran şirketler olarak dikkat çekti. Sek­törel görünümde ise özel bankalar arasında Yapı Kredi’nin finansal­ları öne çıkarken, iletişim tarafın­da Türk Telekom’un beklentilerin üzerinde güçlü sonuçlar açıkladı­ğını düşünüyoruz. Gıda sektörün­de Coca-Cola İçecek, perakende tarafında ise Migros, beklentileri aşan sonuçlarıyla ön plana çıktı.

Enerji fiyatlarının etkisi ikinci çeyrekte daha belirginleşebilir

Mart ayı başında Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerle birlikte enerji fiyatlarında görülen yükse­lişin finansallara etkisini bu çey­rekte sınırlı ölçüde gördük. An­cak asıl etkinin ikinci çeyrek fi­nansallarında daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz. Bu nedenle enerji fiyatları ve jeopolitik geliş­meler önümüzdeki dönemde ya­kından takip edeceğimiz başlıklar arasında yer alıyor.

Piyasalarda bilanço fiyatlaması yerine daha çok haber akışı belirleyici oldu

Genel olarak geride bıraktığı­mız bilanço döneminde açıklanan finansal sonuçların Borsa İstan­bul’daki fiyatlamalara doğrudan ve güçlü şekilde yansımadığını, haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin da­ha belirleyici olduğunu düşünüyo­ruz. Son günlerde anlaşma umutla­rının artmasıyla petrol fiyatların­da görülen düşüş eğilimi küresel risk iştahını destekledi. Yurtiçinde BIST 100 endeksi ilk kez 15 bin pu­anın üzerinde haftalık kapanış ya­parak TL bazlı rekor seviyeye ula­şırken, küresel borsalarda da ben­zer şekilde anlaşma beklentileriyle rekor kapanışlar izledik.