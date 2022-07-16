Bilanço dönemi ucuza geldi!

Barış ERKAYA

BİST-100 içerisinde Anadolu Grubu Holding, Sinpaş GYO, Eczacıbaşı İlaç, Mavi, Doğuş Otomotiv, Ege Endüstri, Galatawind Enerji gibi hisseler endeksteki düşüşe meydan okuyarak yüzde 25-50 arasında primler yaptılar. Buna karşılık borsanın dev demir çelik hisseleri endeksteki düşüşün iki katı daha fazla kayıplarla karşılaştı. Bunda elbette sektördeki Çin kaynaklı büyük dalgalanmanın etkisi büyük. Öte yandan da demir çelik sektörünün önemli pazarlarından biri olan inşaat sektöründe yaşanan hem yerel hem de global durgunluk da bir diğer önemli etken olarak görülüyor. ABD’nin piyasalara verdiği parayı geri çekmeye karar verdiği ve bunu da agresif şekilde yaptığı bir sürecin en çok demir çelik gibi büyümeye odaklı şirketleri etkileyebileceği inancı da hakim.

Aslında borsanın demir-çelikçilerine bakıldığında (Ereğli Demir Çelik-İsdemir-Kardemir) her dönemin öncü borsa şirketleri olarak bildiğimiz hisseler. Üstelik Ereğli Demir Çelik’in temettü yatırımcıları açısından da çok ayrı bir yeri olduğunu biliyoruz.

Kârların arifesinde düşen fiyatlar

Şimdi bu fiyat düşüşleri aslında oldukça da enteresan bir döneme denk geldi; 2022 ikinci çeyrek bilanço hareketlerinin başlayacağı bir döneme. Yani endeks ile birlikte birçok kârlı ve başarılı şirket yatırımcılara da alım fırsatı verdi. Bu noktadan sonra önemli olan doğru hisseyi, doğru fiyatlamada yakalayabilmekte.

HSBC raporundan dikkat çekenler

Hal böyleyken bazı borsa şirketlerinin 2022 ikinci çeyrek kâr beklentilerine bir bakalım. Tahmini yapan HSBC. Pandemi sonrası havacılık sektöründeki beklentilerini yükselten HSBC, Pegasus, THY ve TAV Airports için çok ciddi kâr artışı beklentilerine sahip. EBITDA artışı olarak Pegasus’ta beklenti yüzde 342, Tav Airports için yüzde 149, THY için ise yüzde 80. Aracı kurum TÜPRAŞ için de yüzde 156 EBITDA artışı öngörüyor. Bunun dışında net kârlılıkta dikkat çeken artış tahmini, yüzde 212 ile THY, yüzde 170 ile Enerjisa, yüzde 104 ile Coca Cola İçecek’te. HSBC’nin Anadolu Efes’te de yüzde 87 EBITDA artışı beklentisi olduğu düşünüldüğünde (Anadolu Grubu Holding’teki yükselişi açıklıyor) son düşüş sırasında zaten yabancıların bu kâr artış beklentilerini hızla satın almaya başladığı çok açık.

Bilanço hareketleri ne zaman başlar?

Henüz kâr tahminlerine yönelik ilk beklentiler gelmiş durumda. Önümüzdeki günlerde aracı kurumların çoğu bu tahminlerini ortaya koymaya başlayacak. Bu da hisse bazlı ayrışmaları görebileceğimiz günlerin çok yakında olduğu anlamına geliyor. Çünkü bilanço açıklamalarına artık sayılı günler kaldı. Temmuz ayının son haftasında Yapı Kredi Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Tofaş ve TAV bilançolarını göreceğiz. Ardından da Ağustos’un ortasına kadar bilançoların çoğu tamamlanmış olacak. İşte bu önümüzdeki dört hafta bilançoları konuşacağımız, buna endeksli hisse hareketlerini göreceğimiz dönem olacak.